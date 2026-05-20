Suidi e daini nel Parco delle Madonie consegnati i tesserini a 222 selecontrollori

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Parco delle Madonie, 222 selecontrollori hanno ricevuto i tesserini durante un evento nella Sala Consiliare di Petralia Sottana. L’incontro è stato organizzato dal Madonie Unesco Global Geopark e si è svolto alla presenza del sindaco della città. Sono stati consegnati i documenti ai 22 selecontrollori coinvolti nelle attività di gestione faunistica del territorio, che include anche la presenza di ungulati come cinghiali e daini.

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Nella Sala Consiliare del Comune di Petralia Sottana, alla presenza del sindaco Pietro Polito, si è svolto l’incontro promosso dal Madonie Unesco Global Geopark dedicato alla consegna dei tesserini ai 22 selecontrollori impegnati nelle attività di gestione faunistica del territorio del Parco. Nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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