Suidi e daini nel Parco delle Madonie consegnati i tesserini a 222 selecontrollori

Nel Parco delle Madonie, 222 selecontrollori hanno ricevuto i tesserini durante un evento nella Sala Consiliare di Petralia Sottana. L’incontro è stato organizzato dal Madonie Unesco Global Geopark e si è svolto alla presenza del sindaco della città. Sono stati consegnati i documenti ai 22 selecontrollori coinvolti nelle attività di gestione faunistica del territorio, che include anche la presenza di ungulati come cinghiali e daini.

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