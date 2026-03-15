Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie | scatta la protesta

Due elicotteri militari americani della U.S. Navy sono atterrati nel Parco delle Madonie, causando reazioni da parte degli amministratori locali. La presenza di questi velivoli ha suscitato immediatamente critiche e proteste nel territorio, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’atterraggio o sui possibili motivi di questa operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi vive e lavora nella zona.

Due elicotteri americani della U.S. Navy sono atterrati nel Parco delle Madonie, scatenando la protesta degli amministratori locali. I velivoli sarebbero scesi a Piano Catarineci, un’area che ricade in zona A del parco, il livello più alto di tutela ambientale. La notizia, che ha fatto immediatamente il giro del web con tanto di foto, ha suscitato la reazione dei sindaci del Madonie Unesco Global Geopark e del presidente dell’Ente Parco. Gli amministratori hanno scritto al governo regionale e al prefetto per chiedere chiarimenti su quanto accaduto. Piano Catarineci si trova in un’area sottoposta a massima protezione ambientale, dove le attività umane sono rigidamente limitate e ogni intervento richiede specifiche autorizzazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Grattacielo vuoto. Scatta la protesta. Corteo nel parco Parco delle Madonie, la strategia della tutela: istituzioni e tecnici uniti per il futuro del geoparkVertice operativo con dirigenti regionali, corpo forestale e sindaci del territorio.