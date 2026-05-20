Successioni e donazioni | focus a Piacenza sulle compravendite immobiliari
Mercoledì 27 maggio si terrà a Piacenza un seminario dedicato alle compravendite di immobili provenienti da successioni ereditarie e donazioni. L’evento si svolgerà nella Sala Massimo Carpi dell’Unione Commercianti, situata in Strada Bobbiese 2. L’iniziativa si rivolge a professionisti del settore e si concentrerà su aspetti pratici e normativi riguardanti queste tipologie di transazioni immobiliari. La partecipazione è prevista per la giornata e l’organizzazione ha annunciato la presenza di esperti del settore.
Le compravendite di immobili provenienti da successione ereditaria o donazione saranno al centro di un seminario in programma mercoledì 27 maggio alla Sala Massimo Carpi dell’Unione Commercianti di Piacenza, in Strada Bobbiese 2.L’appuntamento, promosso da Fimaa Piacenza in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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