Successioni e donazioni | focus a Piacenza sulle compravendite immobiliari

Mercoledì 27 maggio si terrà a Piacenza un seminario dedicato alle compravendite di immobili provenienti da successioni ereditarie e donazioni. L’evento si svolgerà nella Sala Massimo Carpi dell’Unione Commercianti, situata in Strada Bobbiese 2. L’iniziativa si rivolge a professionisti del settore e si concentrerà su aspetti pratici e normativi riguardanti queste tipologie di transazioni immobiliari. La partecipazione è prevista per la giornata e l’organizzazione ha annunciato la presenza di esperti del settore.

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