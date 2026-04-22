Fisco successioni e donazioni | nuova tappa formativa targata Fimaa Confcommercio

Da casertanews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile alle 9,30 si svolgerà un incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta presso la sede di via Renella. La sessione affronterà temi legati a fisco, successioni e donazioni, offrendo un approfondimento su questioni fiscali e procedure legali in questi settori. L'iniziativa si rivolge a professionisti e operatori interessati a conoscere meglio le normative e gli aspetti pratici correlati.

"Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni", questo il titolo del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta che si terrà giovedì 23 aprile, a partire dalle 9,30, nella sede di via Renella. Relatore di questo nuovo momento di confronto e aggiornamento, dedicato ai.🔗 Leggi su Casertanews.it

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