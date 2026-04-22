Fisco successioni e donazioni | nuova tappa formativa targata Fimaa Confcommercio

Giovedì 23 aprile alle 9,30 si svolgerà un incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta presso la sede di via Renella. La sessione affronterà temi legati a fisco, successioni e donazioni, offrendo un approfondimento su questioni fiscali e procedure legali in questi settori. L'iniziativa si rivolge a professionisti e operatori interessati a conoscere meglio le normative e gli aspetti pratici correlati.

"Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni", questo il titolo del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta che si terrà giovedì 23 aprile, a partire dalle 9,30, nella sede di via Renella. Relatore di questo nuovo momento di confronto e aggiornamento, dedicato ai.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caserta, tornano gli appuntamenti formativi di Fimaa ConfcommercioNuovo appuntamento formativo targato Fimaa Confcommercio Caserta e destinato agli agenti immobiliari che vogliono distinguersi, crescere e affrontare... Nuova uscita targata Flavio Ghetto EdenC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) VENERDI 20... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Caserta. 'Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni': giovedì corso per i soci Confcommercio; Fisco, successioni e donazioni: giornata formativa Fimaa Confcommercio Caserta. Fisco, successioni e donazioni: giornata formativa Fimaa Confcommercio CasertaScopri tutti i dettagli riguardo Fisco, successioni e donazioni: giornata formativa Fimaa Confcommercio Caserta . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta. ‘Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni’: giovedì corso per i soci ConfcommercioSotto i riflettori superbonus 110%, eredità e riforme: giovedì 23 aprile a partire dalle ore 9,30 nella sede di via Renella nuova tappa formativa per i soci d ... teleradio-news.it Fimaa Italia Confcommercio - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari | Rome - facebook.com facebook