A Pisa, il 10 marzo 2026, è iniziato il ciclo di incontri di formazione intitolato “Compravendite immobiliari senza sorprese”, organizzato da Fimaa Confcommercio Pisa presso la sede di via Chiassatello. L’obiettivo degli incontri è fornire strumenti pratici e aggiornamenti agli agenti immobiliari coinvolti nelle operazioni di compravendita. La serie di incontri continuerà nelle prossime settimane, coinvolgendo professionisti del settore e approfondendo vari aspetti delle transazioni immobiliari.

Pisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari organizzato da Fimaa Confcommercio Pisa presso la sede di via Chiassatello n. 67. Un format breve, chiaro e operativo, realizzato con l'idea di creare uno spazio di confronto diretto tra agenti immobiliari e professionisti, focalizzato ogni volta su un tema specifico con elementi pratici e concreti. “Una serie di appuntamenti nelle quali consulenti esperti ci aggiorneranno su novità e aspetti che toccano da vicino la categoria del mediatore immobiliare - spiega il presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni - ma soprattutto un'occasione dove confrontarci e trovare risposte sull’attualità del mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliari

Articoli correlati

Agenti immobiliari, pienone all’esordio del ciclo formativo FimaaSovraindebitamento e decreto Salva Casa aprono la stagione formativa 2026 di Fimaa Confcommercio Padova.

Conformità urbanistica, un corso di formazione per gli agenti immobiliariGrande affluenza di agenti immobiliari, nella giornata di mercoledì 5 febbraio, al salone di Confindustria Piacenza, dove si è svolto il corso di...

Tutti gli aggiornamenti su Compravendite immobiliari

Mercato immobiliare, la Lombardia è terza per compravendite ma Milano è la città dove le case costano di più. Le sorprese Lodi e SondrioMilano, 15 ottobre 2025 – Il mercato immobiliare residenziale in Lombardia ha registrato nel primo semestre 2025 un aumento delle compravendite del +9,6%, un dato che posiziona la regione al primo ... ilgiorno.it

Case indipendenti sempre più richieste, 21% del totale e cresce l’interesse degli stranieriNel primo semestre 2025 crescono le richieste per case indipendenti. Sorprende il dato degli stranieri con compravendite in crescita ... quifinanza.it