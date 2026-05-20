Nelle Maldive sono stati recuperati i corpi di due donne coinvolte in una spedizione tragica, una ricercatrice e una giovane donna. Le vittime sono state identificate come Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, figlia di una nota docente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, mentre il legale di una delle aziende coinvolte ha commentato che non erano stati ottenuti brevetti per la spedizione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze dell’incidente.

MALE’ (MALDIVE) – Sono stati recuperati gli ultimi due corpi della tragica spedizione alle Maldive: quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone. La Farnesina ha confermato la notizia già venuta fuori sui media locali. Il rescue team finlandese – Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist – ha scritto: “Desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alle famiglie di tutti i subacquei che hanno perso la vita. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa”. E ancora: “Dopo tre giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sub morti alle Maldive: recuperati i corpi di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Legale di Albatros attacca: “Non avevano i brevetti”

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Italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

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