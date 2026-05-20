Italiani morti alle Maldive recuperati ultimi due corpi | sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino
Le autorità maldiviane hanno recuperato gli ultimi due corpi dei sub italiani scomparsi nella grotta di Alimathà. Le vittime sono identificate come Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, una ricercatrice. I corpi sono stati trovati nelle acque della stessa area in cui si erano perse le tracce dei sub. La ricerca era stata avviata dopo la scomparsa dei due durante un’immersione. Le operazioni di recupero sono state condotte dalle forze di soccorso locali.
Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Le operazioni, condotte da speleosub finlandesi, chiudono il recupero dei cinque dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maldive, il recupero dei corpi dei sub italiani: le dichiarazioni e l'immersione in grotta
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