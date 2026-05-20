Italiani morti alle Maldive recuperati ultimi due corpi | sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità maldiviane hanno recuperato gli ultimi due corpi dei sub italiani scomparsi nella grotta di Alimathà. Le vittime sono identificate come Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, una ricercatrice. I corpi sono stati trovati nelle acque della stessa area in cui si erano perse le tracce dei sub. La ricerca era stata avviata dopo la scomparsa dei due durante un’immersione. Le operazioni di recupero sono state condotte dalle forze di soccorso locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Le operazioni, condotte da speleosub finlandesi, chiudono il recupero dei cinque dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, il recupero dei corpi dei sub italiani: le dichiarazioni e l'immersione in grotta

Video Maldive, il recupero dei corpi dei sub italiani: le dichiarazioni e l'immersione in grotta

Sullo stesso argomento

Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani: sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia SommacalSono stati recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante la tragedia avvenuta nelle grotte sottomarine...

Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub: sono Muriel Oddenino e Giorgia SommacalSono stati recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un’immersione...

giorgia sommacal italiani morti alle maldiveItaliani morti alle Maldive, iniziate le immersioni: Recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoSi sono concluse le difficili attività di ricerca e soccorso alle Maldive, dove giovedì scorso cinque sub connazionali hanno perso la vita durante un'immersione nella grotta ... leggo.it

giorgia sommacal italiani morti alle maldiveSub italiani morti alle Maldive, oggi l'immersione per recuperare Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoSi tratta degli ultimi due corpi ancora intrappolati a sessanta metri di profondità. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si fanno nuove ipotesi ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web