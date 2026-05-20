Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati i corpi di due sub italiani, portando così a cinque il numero totale di vittime della tragedia avvenuta durante un’immersione nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. I corpi di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal sono stati trovati tra le acque dell’arcipelago, mentre le operazioni di recupero continuano. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Sono stati recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un’immersione nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. Lo riferiscono fonti della Farnesina, spiegando che le operazioni di recupero, particolarmente delicate per la profondità e le condizioni del mare, si sono concluse nelle ultime ore grazie al lavoro dei soccorritori e dei sommozzatori impegnati sul posto. Secondo quanto appreso, il primo dei due corpi recuperati è già stato trasferito su una barca d’appoggio, mentre il secondo è ancora in fase di risalita insieme a un sommozzatore specializzato che sta effettuando tutte le soste necessarie per rispettare i protocolli di decompressione previsti in operazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub: sono Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal

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Maldive, il recupero dei corpi dei sub italiani: le dichiarazioni e l'immersione in grotta

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