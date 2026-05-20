Sub italiani morti alle Maldive oggi l' immersione per recuperare Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Oggi, 20 maggio, è previsto il recupero degli ultimi due sub italiani deceduti nelle Maldive lo scorso giovedì durante un’immersione. Le operazioni si svolgeranno, compatibilmente con le condizioni meteo, per recuperare i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Le autorità locali e i soccorritori sono impegnati nelle operazioni, che si stanno svolgendo nelle acque dove si sono verificati gli incidenti. La notizia arriva dopo il decesso di altri due sub italiani avvenuto nella stessa zona.

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