Sub italiani morti alle Maldive oggi l' immersione per recuperare Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino
Oggi, 20 maggio, è previsto il recupero degli ultimi due sub italiani deceduti nelle Maldive lo scorso giovedì durante un’immersione. Le operazioni si svolgeranno, compatibilmente con le condizioni meteo, per recuperare i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Le autorità locali e i soccorritori sono impegnati nelle operazioni, che si stanno svolgendo nelle acque dove si sono verificati gli incidenti. La notizia arriva dopo il decesso di altri due sub italiani avvenuto nella stessa zona.
Condizioni meteo permettendo oggi, 20 maggio, è il giorno in cui verranno recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti lo scorso giovedì nel corso di un'immersione alle Maldive. Verranno riportati in superficie i resti di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri. 🔗 Leggi su Today.it
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