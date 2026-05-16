Ciak si gira | gli studenti romagnoli celebrano Fellini con il Festival del Mockumentary

Il prossimo 19 maggio, nel multisala di Gambettola, si svolgerà il Festival del Mockumentary, evento che chiude il progetto didattico dedicato al linguaggio audiovisivo. La manifestazione si inserisce all’interno di “Fellini e il Circo della Finzione”, un’iniziativa educativa avviata nelle scuole della Romagna, coinvolgendo studenti in un percorso ispirato al cinema. Durante la giornata, saranno presentate produzioni realizzate dagli studenti, con l’obiettivo di esplorare il genere del mockumentary attraverso lavori filmici.

Il 19 maggio il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della Finzione, il progetto educativo dedicato al linguaggio audiovisivo che in questi mesi ha coinvolto alcune scuole della Romagna in un percorso ispirato al cinema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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