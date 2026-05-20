Studente per un giorno Its Agro apre le porte con due laboratori su oleoturismo e frutta a guscio a Viterbo
Una giornata dedicata alla scoperta del percorso formativo dell’Its Agro si svolge a Viterbo, dove l’istituto apre le sue porte con due laboratori pratici focalizzati sull’oleoturismo e sulla frutta a guscio. L’evento permette ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta, partecipando a dimostrazioni, ascoltando testimonianze di esperti e analizzando casi concreti del settore agroalimentare, offrendo un’immersione nella didattica dell’istituto senza limitarsi a una semplice presentazione.
Una giornata per entrare dentro la didattica Its Agro, non solo ascoltando una presentazione, ma partecipando a laboratori, testimonianze e casi reali del settore agroalimentare. La fondazione Its academy agroalimentare organizza venerdì 22 maggio, nella sede di Viterbo in via del Paradiso 4. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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