Dal mercato ambulante al punto vendita | apre le porte un nuovo negozio di frutta e verdura

Una famiglia che da anni lavora nel commercio ambulante di frutta e verdura ha aperto un nuovo negozio a inizio marzo. L’attività, gestita da membri della famiglia Burzacchi e Vassura, si è spostata dal mercato ambulante a una sede fissa, offrendo prodotti freschi ai clienti in un punto vendita dedicato. La novità riguarda l’ampliamento dell’attività commerciale nel settore alimentare locale.

In aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura di stagione La famiglia Burzacchi e Vassura che da anni opera nel settore del commercio ambulante alimentare di frutta e verdura, da inizio marzo ha aperto anche un punto vendita. Il negozio, "Da Marisa", è stato inaugurato a Massa Lombarda in via Vittorio Veneto 119 e verrà gestito da Alice Vassura e dal fratello William.

