Un nuovo rapporto rivela che un quarto degli studenti universitari dovrà affrontare un debito che durerà oltre 25 anni. La durata del pagamento può incidere sulla capacità di acquistare una casa una volta terminati gli studi. Inoltre, si evidenzia che il governo non riuscirà a recuperare più della metà dei prestiti concessi agli studenti. Questi dati mettono in luce le sfide legate al sistema di finanziamento dell’istruzione superiore.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo debito la possibilità di comprare casa per i laureati?. Perché il governo non riuscirà a recuperare metà dei prestiti erogati?. Chi ha introdotto le regole che hanno fatto esplodere i debiti?. Cosa accadrà ai settori creativi con questa nuova fragilità finanziaria?.? In Breve Debiti sopra 50.000 dollari aumentati del 70% per studenti in discipline umanistiche.. Tempo mediano rimborso arti creative passato da 14 a 17 anni dopo riforma 2021.. Debito totale universitario aumenta di 800 milioni di dollari secondo modello Tesoro australiano.. Vicerettore Williams e senatore Pocock criticano l'inefficacia del programma Job Ready Graduates.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debiti universitari: 1 studente su 4 pagherà per oltre 25 anni

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