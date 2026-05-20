Studente celebra la laurea con una parata dei giocattoli dell’infanzia in stile Toy Story

Un laureando ha deciso di festeggiare il completamento degli studi con un evento insolito: una parata di giocattoli dell’infanzia ispirata a Toy Story. L’atto ha attirato l’attenzione di passanti e amici, creando un momento di allegria e spensieratezza. La celebrazione ha coinvolto anche altri studenti, che hanno condiviso foto e video sui social network. La manifestazione ha rappresentato un modo originale per salutare il percorso universitario, segnando simbolicamente il passaggio verso nuove esperienze.

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