Studente celebra la laurea con una parata dei giocattoli dell’infanzia in stile Toy Story
Un laureando ha deciso di festeggiare il completamento degli studi con un evento insolito: una parata di giocattoli dell’infanzia ispirata a Toy Story. L’atto ha attirato l’attenzione di passanti e amici, creando un momento di allegria e spensieratezza. La celebrazione ha coinvolto anche altri studenti, che hanno condiviso foto e video sui social network. La manifestazione ha rappresentato un modo originale per salutare il percorso universitario, segnando simbolicamente il passaggio verso nuove esperienze.
Chiudere il ciclo universitario porta con sé una ventata di cambiamenti e segna l'inizio di una stagione inedita. Tra brindisi rumorosi e le classiche corone d'alloro, a volte emerge la voglia di celebrare il traguardo accademico con maggiore intimità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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