Nel 1995, l’uscita di Toy Story rappresentò un punto di svolta nel cinema di animazione, introducendo per la prima volta un film realizzato interamente con computer grafica. Questo film ha portato sul grande schermo personaggi di plastica e giocattoli che sembravano vivi, offrendo un’esperienza visiva innovativa. La pellicola ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, segnando l’inizio di una nuova era per i film di animazione.

Quando nel 1995 uscì Toy Story, il pubblico non stava semplicemente assistendo a un nuovo film d’animazione: stava entrando in un mondo completamente rivoluzionario. Primo lungometraggio realizzato interamente in computer grafica, il film segnò l’inizio di una nuova era per il cinema e per l’immaginario collettivo, ridefinendo il rapporto tra tecnologia, narrazione e cultura pop. A distanza di decenni, Toy Story continua a essere un punto di riferimento imprescindibile. Ha aperto la strada a nuove forme di narrazione visiva e ha dimostrato che l’animazione può essere tanto profonda quanto qualsiasi altro genere cinematografico. Un mondo familiare ai bambini, ma con tematiche adulte.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Toy Story”: un universo che ha cambiato il modo di raccontare l’infanzia

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