Studente accoltellato in corso Como e rimasto invalido chiesto processo immediato per i due maggiorenni

La procura di Milano ha richiesto il processo immediato per due ragazzi di 18 anni arrestati a novembre insieme a tre minorenni. Gli imputati sono accusati di aver commesso una rapina aggravata e un tentato omicidio aggravato. L’episodio ha coinvolto uno studente rimasto invalido dopo essere stato accoltellato in corso Como.

La procura di Milano ha chiesto il processo immediato per i due ragazzi di 18 anni arrestati a novembre insieme a tre minorenni per rapina aggravata e tentato omicidio aggravato. Il gruppo di cinque aveva preso di mira uno studente universitario di 22 anni nella zona di corso Como: per portargli.

