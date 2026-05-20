Studente accoltellato a Milano chiesti 12 e 10 anni per i due 18enni | La vittima abbraccia gli aggressori in aula

Due giovani di 18 anni sono stati rinviati a giudizio per aver accoltellato un coetaneo a Milano. La vittima, che ha subito una ferita permanente, ha incontrato gli aggressori in aula, abbracciandoli. I pubblici ministeri hanno chiesto rispettivamente 12 e 10 anni di carcere per i due imputati, mentre la richiesta di risarcimento danni ammonta a 1,5 milioni di euro. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un'area pubblica della città, che ha generato grande attenzione mediatica.

Il pm di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca: il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori, prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall'aula. "È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa - ha affermato il legale di uno dei due 18enni -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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