Strisce blu gratuite fino al 19 maggio per consentire la riprogrammazione dei parcometri
Da questa mattina, venerdì 15 maggio, è iniziata la consegna al Comune di Piacenza dei sistemi di sosta e del cantiere da parte della società che gestiva i parcheggi. Per agevolare questa transizione, le strisce blu sono state rese gratuite fino al 19 maggio, permettendo la riprogrammazione dei parcometri. Questa operazione segna l'inizio della fase di ritorno alla gestione pubblica del servizio di parcheggio in città.
È in corso da questa mattina, venerdì 15 maggio, la riconsegna al Comune di Piacenza del cantiere e degli impianti di sosta da parte della società Piacenza Parcheggi, segnando l’avvio della fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio. Per consentire le operazioni tecniche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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