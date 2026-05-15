Strisce blu gratuite fino al 19 maggio per consentire la riprogrammazione dei parcometri

Da questa mattina, venerdì 15 maggio, è iniziata la consegna al Comune di Piacenza dei sistemi di sosta e del cantiere da parte della società che gestiva i parcheggi. Per agevolare questa transizione, le strisce blu sono state rese gratuite fino al 19 maggio, permettendo la riprogrammazione dei parcometri. Questa operazione segna l'inizio della fase di ritorno alla gestione pubblica del servizio di parcheggio in città.

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