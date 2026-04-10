Strisce blu e parcometri la Sis srl si aggiudica ancora l’appalto per altri cinque anni
La commissione di gara ha assegnato alla società Sis srl l’appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu e la manutenzione della segnaletica stradale a Gallipoli, con un accordo di durata quinquennale. La decisione è stata presa all’inizio di aprile, confermando l’affidamento del servizio a questa stessa società, che si occuperà delle attività fino al 2028.
GALLIPOLI – Definito il rinnovo per il servizio e la gestione dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu e la manutenzione della segnaletica stradale in quel di Gallipoli per i prossimi cinque anni: la commissione di gara, a inizio di aprile, ha concluso le procedure di affidamento del nuovo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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