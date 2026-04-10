Strisce blu e parcometri la Sis srl si aggiudica ancora l’appalto per altri cinque anni

La commissione di gara ha assegnato alla società Sis srl l’appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu e la manutenzione della segnaletica stradale a Gallipoli, con un accordo di durata quinquennale. La decisione è stata presa all’inizio di aprile, confermando l’affidamento del servizio a questa stessa società, che si occuperà delle attività fino al 2028.