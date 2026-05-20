Stress da lavoro e iperconnessione | un italiano su due si sente sotto pressione

Secondo un recente studio, circa il 50% degli italiani si sente sotto pressione a causa dello stress legato al lavoro e alla continua connessione digitale. Questi fattori rappresentano le principali cause di disagio psicologico nel Paese, influenzando la quotidianità di molte persone. La diffusione di smartphone e strumenti tecnologici ha aumentato la presenza degli individui online, contribuendo a un senso di costante impegno e pressione. I dati evidenziano come queste problematiche siano sempre più diffuse tra diverse fasce di età.

Il lavoro e la connessione digitale continua sono oggi tra le principali fonti di disagio psicologico e di stress per gli italiani. Quasi un italiano su due indica lo stress lavorativo come causa principale del proprio malessere quotidiano, mentre oltre un quarto segnala effetti negativi legati all’iperconnessione. È quello che emerge da un recente sondaggio promosso dall’Università di Udine su 625 italiani tra i 18 e i 60 anni. Lavoratori sempre più stressati. Dalla ricerca emerge un quadro di crescente affaticamento psicologico legato soprattutto alla vita professionale. Il 47% degli intervistati identifica nello stress da lavoro la principale fonte di disagio mentale, dovuto dai ritmi intensi, dalle richieste di performance elevate e dalla pressione costante a mantenere alti livelli di produttività. 🔗 Leggi su Open.online

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