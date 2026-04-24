Quasi 9 studenti su 10 si sente sotto pressione Lo sfogo | Lasciateci il diritto di sbagliare

Secondo un’indagine recente, quasi il 90% degli studenti si sente sotto pressione a causa degli impegni scolastici. Molti di loro esprimono il desiderio di poter commettere errori senza essere giudicati, chiedendo maggiore spazio per sbagliare. I fatti di cronaca che hanno coinvolto giovani vittime, alcuni dei quali hanno affrontato crisi legate allo studio, hanno riacceso il dibattito sulla salute mentale degli studenti nelle scuole italiane.

I recenti e dolorosi fatti di cronaca, che hanno visto giovani vite spezzarsi sotto il peso del proprio percorso di studi, hanno riaperto il vaso di Pandora di un tema che non può più essere ignorato: lo stato di tenuta psicologica degli studenti. Perché, al di là dei casi estremi, sono tantissimi i ragazzi che vivono sotto la morsa dell’ansia da prestazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Petrolio e commercio mondiale sotto pressione: lo scontro su Hormuz può travolgere anche il Canale di SuezÈ una corsa contro il tempo quella per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz: gli Stati Uniti e l’Europa stanno valutando le opzioni per far sì...

“Portare i tacchi per 16 settimane mi ha quasi causato un disturbo da stress post-traumatico”: lo sfogo di Meryl Streep su “Il Diavolo veste Prada 2”Occhiali scuri anche al chiuso, sguardo che non ammette repliche, tacchi a spillo che annunciano il suo arrivo prima ancora della voce.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il test della cattedra, 9 studenti su 10 vorrebbero un esame psicologico per i professori: Non bastano i titoli, serve equilibrio; Test psicoattitudinale per i prof? Per 9 studenti su 10 è necessario: Non bastano i titoli per stare in cattedra; Esame di maturità 2026, il toto-tracce: gli studenti sperano in D'Annunzio e Pirandello ma 9 su 10 sono pronti alle sorprese; Quasi un diplomato su due si è pentito della scuola scelta.

Il test della cattedra, 9 studenti su 10 vorrebbero un esame psicologico per i professori: Non bastano i titoli, serve equilibrioBastano una laurea e un concorso per stare dietro una cattedra? A giudicare dall’ultimo caso di cronaca – la professoressa di scuola media che ha tagliato i capelli a una studentessa perché faceva tr ... orizzontescuola.it

Esame di maturità 2026, il toto-tracce: gli studenti sperano in D’Annunzio e Pirandello ma 9 su 10 sono pronti alle sorpreseSiamo ad aprile, mancano due mesi esatti alla Maturità 2026 (si parte il 18 giugno) e come ogni primavera è il momento di fare qualche scommessa sul toto-tracce della prima prova: quali autori saranno ... tecnicadellascuola.it

Asparagus - Sagra dell’asparago di Colobraro : Ci siamo quasi. Asparagus 2026 sta arrivando! 2 e 3 maggio — Colobraro, Basilicata Guardate che meraviglia. Anche la nostra mascotte si è già data da fare tra i sentieri del nostro paesino e ha raccolto u - facebook.com facebook

Un processo con quasi 500 imputati, a El Salvador x.com