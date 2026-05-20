La giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, motivando la decisione con il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato. Dall’ordinanza si apprende che l’uomo ha lanciato un’auto contro la folla a Modena con l’intento di colpire il maggior numero possibile di persone. La decisione di mantenere El Koudri in carcere deriva quindi da queste considerazioni, senza che siano state menzionate altre circostanze.

Dall'ordinanza con cui è stato convalidato l'arresto di Salim El Koudri per essersi lanciato con un'auto sulla folla a Modena emerge che l'uomo voleva colpire più persone possibili. Nel provvedimento, la gip ha escluso che vi siano elementi per collegare il gesto a una patologia psichiatrica tale da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, la gip sulla custodia carceraria per El Koudri: "Pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strage di Modena, confermato il fermo in carcere per El Koudri - 1Mattina News 20/05/2026

Sullo stesso argomento

Omicidio Massa, confermata custodia cautelare detentiva per Carutasu e Miron, la gip: "Pericolo di reiterazione del reato"I due fermi non sono stati convalidati poiché la gip di Massa Antonia Aracri non ha ravvisato il pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia...

Modena, la gip: "El Koudri voleva colpire più persone possibili, non ha agito per un disturbo psichico" | "C'è il pericolo di fuga in Marocco"Salim El Koudri, sabato pomeriggio a Modena, voleva colpire più persone possibile.

#Modena Dimesso dall'ospedale uno degli 8 pedoni travolti in auto da El #Koudri. Convalidato l'arresto del 31enne, anche per la possibilità di fuga: azione lucida, scrive il gip; restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante x.com

Salim voleva la strage: Gesto non dovuto ai disturbi psichici, ha cercato di rimettere in moto dopo lo schianto. Poi la fuga a piediModena, Salim El Koudri resta in carcere: Rischio fuga in Marocco. Il 31enne voleva uccidere più persone possibile con la sua auto: sapeva quello che faceva. Ma per l’attentatore non c’è l’aggravant ... ilrestodelcarlino.it

Strage di Modena, convalidato l'arresto di El Koudri. La gip: Non ha agito in conseguenza di disturbi psichiciPer la gip non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto. gazzettadelsud.it