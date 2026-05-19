Modena la gip | El Koudri voleva colpire più persone possibili non ha agito per un disturbo psichico | C' è il pericolo di fuga in Marocco

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha dichiarato che il 31enne non aveva intenzioni di agire per un disturbo psichico, ma che il suo obiettivo era colpire quante più persone possibile. La gip ha sottolineato anche il rischio di fuga verso il Marocco, evidenziando la preoccupazione per la possibilità di un allontanamento. Durante l’audizione, l’uomo non ha risposto alle domande del giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare.

Salim El Koudri, sabato pomeriggio a Modena, voleva colpire più persone possibile. Lo evidenzia la gip Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime ma, al momento, ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.,, Al momento, non ci sono elementi per... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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