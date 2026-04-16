Omicidio Massa confermata custodia cautelare detentiva per Carutasu e Miron la gip | Pericolo di reiterazione del reato

Due uomini sono stati posti in custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio, mentre un terzo, di 23 anni, è stato accompagnato in carcere con un’ordinanza della giudice per le indagini preliminari. La gip ha motivato la decisione dicendo che c’è il rischio di reiterare il reato, ma non ha convalidato i fermi degli altri due. La vicenda riguarda un grave episodio avvenuto nel territorio locale.

I due fermi non sono stati convalidati poiché la gip di Massa Antonia Aracri non ha ravvisato il pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per per il 23enne Alexandru I. Miron e il 19enne Eduard A. Carutasu, tra i cinque indagati per l'omicidio di Bongiorni Nelle immag.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Massa, confermata custodia cautelare detentiva per Carutasu e Miron, la gip: "Pericolo di reiterazione del reato" Notizie correlate Omicidio Colalongo, Bernardo Cava resta in carcere: misura cautelare confermata dal GIPQuindici, 23 gennaio 2026 - Bernardo Cava resta detenuto nel carcere di Secondigliano. Pusher arrestato per tentato omicidio: mantenuta la custodia cautelare per rischio di recidivaUn ventenne tunisino, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ha sfiorato la morte lo scorso 10 gennaio in via De Rolandis, a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Forlì, arrestato operatore CRI Luca Spada per omicidio volontario, procura: Ha ucciso pazienti in ambulanza iniettando aria. Omicidio a Massa, uno dei fermati: Bongiorni ha dato testata al mio amicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it Omicidio Massa, udienza in carcere per i due maggiorenni: uno nega le accuseOmicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, udienza di convalida per i due arrestati. Uno nega le accuse. Cordoglio del Consiglio regionale ... gonews.it Salvo Sottile. . L’omicidio di Massa e la violenza giovanile . Ne abbiamo parlato con @leonardo_mend . Farwest, martedì 21,20 su Raitre #farwest facebook La bottiglia caduta, i vetri raccolti, poi lo scontro: omicidio di Massa, cosa dicono i maggiorenni fermati x.com