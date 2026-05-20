Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive a bordo di una imbarcazione di un tour operator. La spedizione si svolgeva nell’ambito di una ricerca scientifica, ma nessuno dei cinque aveva il brevetto per l’immersione in grotta. Il tour operator ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa mancanza prima dell’escursione. La vicenda è oggetto di indagini da parte delle autorità locali.

Cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros Boat Tour. Le indagini sono affidate alla Polizia di Malè e alla Procura di Roma. Sul tavolo due questioni: i permessi per immergersi oltre i trenta metri di profondità e chi, tra i cinque, fosse autorizzato a farlo. Ma secondo Orietta Stella, legale di Albatros e speleosub con trent'anni di esperienza alle Maldive — da giorni a Malè per seguire le fasi di recupero — il vero nodo è un altro, e sta molto più a fondo. Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera. «Non ne sapevamo nulla» La questione dei permessi e della profondità, spiega Stella, è in realtà secondaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l?immersione in grotta». Il tour operator che ha organizzato l'escursione: «Non ne sapevamo nulla»

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