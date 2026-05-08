Strage di Paupisi al via il processo | chiesta la perizia psichiatrica per Ocone

È iniziato il procedimento legale relativo alla strage di Paupisi, un episodio che ha profondamente segnato il piccolo centro. Durante l’udienza, è stata richiesta una perizia psichiatrica per uno degli imputati. La vicenda, che ha coinvolto una famiglia locale, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. La discussione si concentra ora sulle modalità e sulla valutazione della salute mentale dell’indagato.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo capitolo e’ alle porte e riporta alla mente quella brutta storia che ha coinvolto il piccolo centro Paupisi, sconvolto da una strage familiare che ha segnato tutti per sempre. Il 20 maggio, come riporta i l Quotidiano del Molise, si apre ufficialmente il processo a carico di Salvatore Ocone, accusato dell’omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio Cosimo, oltre che del tentato omicidio della figlia Antonia. Il processo si svolge di fronte alla Corte di Assise di Benevento, l’uomo, difeso dall’avvocato Gianni Santoro, del foro di Campobasso, deve rispondere anche di sequestro di persona. Appare chiara la linea difensiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage di Paupisi, al via il processo: chiesta la perizia psichiatrica per Ocone Notizie correlate Strage di Paupisi, giudizio immediato per Salvatore Ocone: uccise la moglie a colpi di pietra e il figlioIl gip di Benevento ha disposto il giudizio immediato per Salvatore Ocone, il 56enne responsabile della strage di Paupisi, in cui uccise la moglie e... Leggi anche: Stupratore, chiesta la perizia psichiatrica Approfondimenti e contenuti Si parla di: È morto Alex Zanardi, l'uomo che ha sconfitto l'impossibile: aveva 59 anni. Torna a scuola Antonia, unica sopravvissuta della strage di PaupisiAntonia Ocone, la ragazza di 17 anni miracolosamente sopravvissuta alla strage familiare ad opera del padre a Paupisi, in provincia di Benevento, è tornata tra i banchi di scuola dell'istituto ... ilmattino.it Strage di Paupisi, Antonia dopo il dramma in famiglia: la cura delle ferite dell'anima con lo psicologoAntonia, la superstite della strage di Paupisi, è finalmente tornata a casa ma, oltre a continuare a curare le ferite del corpo per recuperare completamente le funzioni motorie e del linguaggio, deve ... ilmattino.it