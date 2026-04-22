Omicidio di Niko Tacconi ad Ascoli oggi Bellini davanti al Gip Resta il nodo della capacità di intendere e volere

Oggi a Ascoli si presenta davanti al giudice Emanuele Bellini, il 54enne coinvolto nell’omicidio di Niko Tacconi. L’uomo, accusato di omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale, ha una storia di gravi problemi psichiatrici, che potrebbero influenzare la valutazione della sua capacità di intendere e volere. La discussione si concentra sulla sua possibile non imputabilità, legata alle sue condizioni di salute mentale.