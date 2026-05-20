In una recente inchiesta sulla strage di Modena, i pubblici ministeri hanno affermato che, nel caso di un individuo che decidesse di uscire di casa per investire persone per motivi religiosi, non si configurerebbe la premeditazione. La narrazione si basa su ipotesi di comportamenti impulsivi e senza un piano prestabilito. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni, portando alle domande sul ruolo della premeditazione in atti violenti di questo tipo.

Se domattina a qualcuno di voi venisse in mente di mettersi al volante della propria auto e, per scaricare la rabbia, decidesse di tirare sotto quante più persone possibile, stia tranquillo. E pure se vi siete portati appresso un coltellaccio per sgozzare qualche cristiano, rimanete rilassati. A nessun pm, soprattutto se siete stranieri e dite di aver visto il diavolo e di sentirvi perseguitati dalla mafia, verrà in mente di indagarvi accusandovi di strage premeditata. Di certo non vi verrà contestata l’aggravante della finalità terroristica e neppure l’odio razziale, perché è evidente che volevate accoppare un po’ di persone, ma non in quanto italiani, prova ne sia che avete investito pure qualche straniero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Strage di Modena: se esci di casa per uccidere cristiani per i pm non esiste la premeditazione

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