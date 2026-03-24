"A breve non potrai neanche uscire di casa per non essere sommersa da sputi": insulti e minacce contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'indomani del referendum sulla giustizia in cui ha prevalso il No. Basta farsi un giro sui suoi account social per rendersi conto dell'odio nei suoi confronti. "Un'Italia senza fascisti sarebbe migliore”, si legge in un altro commento. A completare il quadro il grande classico della foto a testa in giù che richiama la fine di Benito Mussolini in piazzale Loreto. E inoltre tra i commenti all'esito del voto, non manca come al solito chi invita il governo alle dimissioni. Importante sottolineare che si tratta di commenti scritti da profili senza nome e senza identità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, insulti contro Giorgia Meloni: "Sommersa dagli sputi se esci di casa"

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