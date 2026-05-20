Un uomo accusato di aver ucciso delle persone all’interno di un appartamento a Modena si trova al centro di un’ampia indagine giudiziaria. Secondo i pubblici ministeri, la sua azione non sarebbe stata pianificata in anticipo, e questa valutazione potrebbe influenzare le successive decisioni legali. L’indagato, attualmente in cura presso una struttura specializzata, potrebbe beneficiare di un rilascio temporaneo o definitivo dopo alcuni anni di trattamento. La vicenda si sviluppa in un quadro legale complesso, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del caso.

L’inchiesta sull’autore del macello di Modena parte «morbida»: con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il gip: «Voleva uccidere più persone possibile e non pare a causa del disturbo schizoide. Pericolo di fuga: forti legami in Marocco». Se domattina a qualcuno di voi venisse in mente di mettersi al volante della propria auto e, per scaricare la rabbia, decidesse di tirare sotto quante più persone possibile, stia tranquillo. E pure se vi siete portati appresso un coltellaccio per sgozzare qualche cristiano, rimanete rilassati. A nessun pm, soprattutto se siete stranieri e dite di aver visto il diavolo e di sentirvi perseguitati dalla mafia, verrà in mente di indagarvi accusandovi di strage premeditata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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