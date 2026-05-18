Un uomo di Modena ha dichiarato di aver preso un coltello e di essere uscito di casa sapendo che avrebbe potuto morire quel giorno. Il suo legale ha annunciato che richiederà una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale. La polizia ha riferito di aver trovato l’uomo con un coltello da cucina, e le indagini continuano per chiarire le motivazioni dietro il gesto. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo", avrebbe detto il 31enne marocchino accusato di strage e lesioni aggravate che ha scelto il silenzio davanti ai magistrati e che adesso attende solo la convalida dell'arresto Il legale di Salim El Koudri Fau. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Modena, El Koudri: "Ho preso un coltello e via, sapevo che quel giorno morivo", legale: "Chiederò perizia psichiatrica"

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