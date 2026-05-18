Modena El Koudri | Ho preso un coltello e via sapevo che quel giorno morivo legale | Chiederò perizia psichiatrica

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Modena ha dichiarato di aver preso un coltello e di essere uscito di casa sapendo che avrebbe potuto morire quel giorno. Il suo legale ha annunciato che richiederà una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale. La polizia ha riferito di aver trovato l’uomo con un coltello da cucina, e le indagini continuano per chiarire le motivazioni dietro il gesto. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo", avrebbe detto il 31enne marocchino accusato di strage e lesioni aggravate che ha scelto il silenzio davanti ai magistrati e che adesso attende solo la convalida dell'arresto Il legale di Salim El Koudri Fau. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

modena el koudri ho preso un coltello e via sapevo che quel giorno morivo legale chieder242 perizia psichiatrica
© Ilgiornaleditalia.it - Modena, El Koudri: "Ho preso un coltello e via, sapevo che quel giorno morivo", legale: "Chiederò perizia psichiatrica"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TG7 Basilicata Cronaca. Terrore a Modena. Auto sulla folla. Fermato un 31enne per strage

Video TG7 Basilicata Cronaca. Terrore a Modena. Auto sulla folla. Fermato un 31enne per strage

Sullo stesso argomento

Parla Salim El Koudri: "Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo...". No comment dell'Università sulle mail scritte nel 2021"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.

«Sapevo che quel giorno morivo», Salim El Koudri dal carcere: «Ha chiesto la Bibbia e un prete». La reazione dopo aver saputo dei feriti di ModenaIl difensore di Salim El Koudri, l’avvocato Fausto Gianelli, è pronto a depositare la richiesta di una perizia psichiatrica per il 31enne che sabato...

modena el koudri hoModena, El Koudri in isolamento chiede una Bibbia. L’avvocato: Gli ho raccontato ciò che ha fatto, annuivaAgitazione, tachicardia, paranoia, difficoltà a dormire e un isolamento sempre più pronunciato. Questa situazione dura per mesi, fino a quando sabato pomeriggio il 31enne Salim El Koudri non prende un ... fanpage.it

modena el koudri hoStrage di Modena, il legale di El Koudri: Non ricorda di aver mandato le mail. Chiesta perizia psichiatricaLa difesa di Salim El Koudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti in pieno ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web