In seguito alla recente tragedia avvenuta a Modena, si è aperto un dibattito sulla salute mentale del sospettato, il quale aveva interrotto le cure psichiatriche poco prima dell'aggressione. Un esperto ha richiesto una perizia psichiatrica approfondita per valutare lo stato mentale dell’uomo al momento dei fatti. La perizia potrebbe influenzare il suo eventuale accertamento di responsabilità penale, anche se al momento non sono stati ancora forniti dettagli sui risultati delle analisi.

? Punti chiave Perché il sospettato aveva interrotto le cure psichiatriche prima dell'aggressione?. Come influirà la perizia di Crepet sulla responsabilità penale dell'uomo?. Chi doveva monitorare il percorso terapeutico interrotto del trentunenne?. Quali elementi clinici determineranno la capacità di intendere e volere?.? In Breve Salim El Koudri aveva interrotto un percorso terapeutico per disturbo schizoide tra il 2022 e il 2024.. Lo psichiatra Paolo Crepet richiede una perizia clinica approfondita per valutare lo stato mentale.. La difesa chiede terapia farmacologica mirata per stabilizzare il trentunenne in carcere.. L'aggressione del 16 maggio ha causato otto feriti tra cui una donna con amputazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Modena: Crepet: «Serve una perizia psichiatrica approfondita»

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