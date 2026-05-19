A Modena, si è svolta oggi l’udienza di convalida del fermo per un uomo di 31 anni, accusato di aver investito diversi passanti nel centro cittadino sabato scorso. Attualmente si trova in carcere e si sta valutando la possibilità di una perizia psichiatrica per il sospettato. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità, che stanno approfondendo le modalità dell’incidente e le condizioni dell’indagato. La procura ha confermato l’avvio delle indagini sulla dinamica dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oggi l’udienza di convalida del fermo. Si trova detenuto in carcere Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto diversi passanti con la propria auto nel centro di Modena nella giornata di sabato. Per lui è prevista l’udienza di convalida del fermo con accuse di strage e lesioni aggravate. L’uomo è attualmente in isolamento e avrebbe chiesto di poter fumare, leggere alcuni libri, tra cui una Bibbia, e incontrare un sacerdote. Le parole al legale: “Pensavo di morire”. Nel colloquio avuto in carcere con il suo avvocato, Fausto Giannelli, El Koudri avrebbe spiegato di essere uscito di casa convinto che quel giorno sarebbe morto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modena, in carcere l’uomo che ha investito i passanti: si valuta una perizia psichiatrica

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