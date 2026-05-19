Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano | 9 indagati Errori non scusabili

La Procura di Prato ha concluso le indagini sull'esplosione avvenuta nel deposito di un'azienda energetica a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sono nove le persone indagate nel procedimento, mentre l'azienda non è stata coinvolta in illeciti amministrativi. L’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato nelle ultime settimane, confermando che le verifiche sulla gestione e sulle responsabilità sono state completate. Le autorità hanno definito gli errori commessi come non scusabili.

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