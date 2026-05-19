Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano | 9 indagati Errori non scusabili

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Prato ha concluso le indagini sull'esplosione avvenuta nel deposito di un'azienda energetica a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sono nove le persone indagate nel procedimento, mentre l'azienda non è stata coinvolta in illeciti amministrativi. L’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato nelle ultime settimane, confermando che le verifiche sulla gestione e sulle responsabilità sono state completate. Le autorità hanno definito gli errori commessi come non scusabili.

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Calenzano (Firenze), 19 maggio 2026 – Nove indagati, niente illecito amministrativo per l’Eni. È quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Prato in merito alla esplosione del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Il disastro causò la morte di 5 persone, il ferimento di altre 27 e danni ingenti alla struttura e all'area circostante. La procura: l’incidente sul lavoro era prevedibile L’incidente probatorio è andato avanti dal marzo 2025 fino all’aprile del 2026. Secondo quanto comunicato dalla procura, l’incidente sul lavoro è risultato in concreto prevedibile, se fosse... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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