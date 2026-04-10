Il paese resta senz' acqua per i lavori al pozzo | ecco le zone interessate

A Galluccio, un comune dell’alto casertano, i residenti resteranno senza acqua per un'intera giornata a causa di lavori al pozzo. La sospensione del servizio idrico è prevista dalle 9 alle 18 di venerdì 14 aprile, come comunicato dalla società che gestisce l’approvvigionamento. La causa è legata a interventi tecnici necessari per il ripristino del funzionamento del pozzo e l’approvvigionamento idrico nel paese sarà temporaneamente interrotto.

Per un’intera giornata i rubinetti dei residenti a Galluccio resteranno a secco. Lo rende noto Nepta, la società che gestisce il servizio idrico nel paesino dell’alto casertano, che annuncia la sospensione dell’acqua per il prossimo 14 aprile, dalle 9 alle 18. Il provvedimento è stato adottato. 🔗 Leggi su Casertanews.it L’Aquila senz’acqua per lavori: ecco le zone coinvolte e gli orariL'Aquila - Interruzione programmata del servizio idrico nel capoluogo abruzzese per interventi sulla rete: disagi limitati ma necessari per... Stop temporaneo all’acqua per disservizio elettrico all’impianto idrico, ecco le zone interessateUn disservizio elettrico nell’impianto idrico che rifornisce la zona di Camaro provoca questa mattina una sospensione temporanea della distribuzione... Argomenti più discussi: Il paese rimane senza medico, in ambulatorio resta il sindaco: cosa è successo; Germania, non si lascia il paese senza permesso dell’esercito. La legge che imbarazza il governo; Crisi energetica: il Paese paga, ma il governo resta senza una strategia?; Lavori a Berchidda, il paese resta senz'acqua per un giorno. Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua) - facebook.com facebook “Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo. Il mio pensiero va anche a tutti coloro che rimasero feriti e a chi, con dignit x.com