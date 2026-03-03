Frosinone sospensione idrica 5-6 marzo | ecco tutte le strade interessate
A Frosinone, tra le 18:00 di giovedì 5 marzo e le 05:00 di venerdì 6 marzo, ci sarà una sospensione dell'acqua in diverse zone della città. La misura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica. Durante queste ore, alcune aree potrebbero rimanere senza fornitura idrica fino al termine degli interventi.
Nuovi lavori sulla rete idrica nel Comune di Frosinone. Per consentire un intervento di manutenzione programmata, giovedì 5 marzo dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 di venerdì 6 marzo sarà sospeso il flusso dell’acqua in diverse zone della città.Lo stop temporaneo alla fornitura interesserà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone senz’acqua per 12 ore: ecco tutte le strade coinvolte dalla sospensione idricaLavori di manutenzione programmata, alcune strade di Frosinone resteranno per tutta la notte senza acqua.
Frosinone, scuole chiuse il 22 gennaio per lavori sulla rete idrica: ecco quali e le strade interessateInterruzione dell’acqua dalle 8:30 alle 18:30 in numerose strade del centro e della periferia; sospese le lezioni in alcuni istituti scolastici Nella...