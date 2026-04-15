Vinicoli si rinnova | sette giorni di eventi tra assaggi al buio visite guidate incontri e degustazioni
“Vinicoli” torna in grande stile con un nuovo format pronto a conquistare gli appassionati di enogastronomia. Sette giorni, sette tappe, sette vini naturali da scoprire: per la sua nona edizione, Vinicoli 2026 si trasforma e cresce fino a snodarsi lungo un’intera settimana tra assaggi al buio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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