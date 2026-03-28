Porto di Pastena Ilardi rompe il silenzio | Progetto strategico troppe falsità

Il presidente del consiglio di amministrazione di una società nautica ha deciso di parlare pubblicamente riguardo al progetto del Porto di Pastena, dopo settimane di discussioni e polemiche. Ha dichiarato di aver evitato di intervenire finora, ritenendo il dibattito offensivo e pretestuoso, e ha espresso la volontà di chiarire la propria posizione sul tema.

“Avevo deciso di non intervenire nel dibattito, che non esito a definire offensivo e pretestuoso”. Inizia così il lungo intervento di Antonio Ilardi, presidente del Cda della Polo Nautico srl, che rompe il silenzio sul progetto del Porto di Pastena dopo settimane di polemiche. Ilardi denuncia un clima pesante: “Ho letto commenti in cui il mio nome, e quello della mia famiglia, è associato a epiteti quali ‘criminali’, ‘camorristi’, ‘speculatori’, ‘cementificatori’, ‘abusivisti’”. E aggiunge: “Tra tutti, quest’ultima definizione è la più tragicomica, atteso che nessun lavoro è stato intrapreso e nessun abuso avrebbe potuto, neanche teoricamente, essere compiuto”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Porto di Pastena, Ilardi rompe il silenzio: “Progetto strategico, troppe falsità” Articoli correlati Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteIl progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa. Julio Iglesias rompe il silenzio: “Mai abusato di una donna, solo falsità”Il mondo della musica internazionale osserva con il fiato sospeso l’evoluzione di una vicenda che scuote profondamente l’immagine di un’icona globale. Contenuti utili per approfondire Porto di Pastena Ilardi rompe il... Discussioni sull' argomento Porto di Pastena, Ilardi rompe il silenzio: Progetto strategico, troppe falsità; Salerno: Il porticciolo casa di tutti vogliamo solo difenderlo. Porto Pastena, Antonio Ilardi: Salerno è di fronte al bivio tra indolenza e sviluppoStampaAvevo deciso di non intervenire nel dibattito, che non esito a definire offensivo e pretestuoso, che taluni disinformati hanno generato sul progetto del Porto di Pastena, coinvolgendo ahimè, co ... salernonotizie.it Salerno: Primavera del Porticciolo, cittadini in mobilitazione contro il progetto Porto di PastenaStampa Una giornata di partecipazione, confronto e difesa del territorio: domenica 22 marzo si terrà La Primavera del Porticciolo, iniziativa aperta alla cittadinanza per riflettere sul futuro di un ... salernonotizie.it Altre 1000 firme raccolte in un solo giorno contro il porto di Pastena. Giù le mani dal Porticciolo - facebook.com facebook