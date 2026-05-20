Mahmood è stato convocato a testimoniare a New York in relazione a un caso di stupro che coinvolge lo stilista Riccardo Tisci, accusato da Patrick Cooper. La serata in questione vedeva anche la presenza di Mahmood, che, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo in quegli eventi. La testimonianza dell'artista italiana si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, nel quale si stanno analizzando i fatti e le dichiarazioni delle parti coinvolte.

Una vicenda allarmante sta accadendo a New York dove un uomo di 35 anni,Patrick Cooper, ha accusato di violenza asessuale lo stilista Riccardo Tisci, ex direttore creativo diGivenchyeBurberry. I fatti sarebbero avvenuti durante il weekend del Pride di New York nel 2024, in un locale di Harlem. Ma in questa vicenda ancheMahmoodavrebbe avuto un ruolo. Secondo quanto raccontato dal 35enne, durante questa festa,Mahmood gli avrebbe offerto un bicchiere e lui sostiene che potesse esserci stato messo qualcosache lo avrebbe portato in un forte stato confusionale. A quel punto, dopo una serata, di cui pare non si ricordi nulla, la mattina seguente,Patrick Cooper si sarebbe svegliato nel letto di Riccardo Tisci, completamente nudo, consapevole di aver fatto sesso, contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mahmood convocato a testimoniare a New York: un suo amico stilista è accusato di stupro

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Mahmood al centro di una storia drammatica, sentito come testimone di una presunta violenza sessuale

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