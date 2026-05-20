Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per stupro allo stilista Tisci | Quella sera c’era anche lui

Il cantante è stato convocato come testimone in un procedimento legale in corso a New York. Il caso riguarda un’accusa di violenza sessuale nei confronti dello stilista italiano, ex direttore creativo di due importanti case di moda. Durante l’udienza, Mahmood ha confermato la presenza dello stilista quella sera e ha fornito dettagli sulla sua presenza sul luogo dei fatti. La testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti diversi testimoni.

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Il cantautore, non indagato, è stato convocato a New York dagli avvocati dell'imputato. Secondo la vittima, fu lui a portare al tavolo il drink con la droga Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo in corso a New York che vede imputato per violenza sessuale lo stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Tisci è accusato di aver drogato un uomo di 35 anni, Patrick Cooper, e di averne poi abusato sessualmente. Lo stilista respinge tutti gli addebiti. E ora il suo team legale chiede di poter interrogare sotto giuramento Mahmood, che pare fosse presente alla serata durante la quale sarebbe avvenuto lo stupro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per stupro allo stilista Tisci: “Quella sera c’era anche lui” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York Sullo stesso argomento Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New YorkIl nome di Mahmood è finito al centro di una delicata vicenda giudiziaria negli Stati Uniti. Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro: “Coinvolto il famoso vip”Il cantante Mahmood sarebbe stato indicato come possibile testimone in un procedimento civile e penale avviato a New York che vede coinvolto lo... Stilista accusato di stupro a New York, Mahmood chiamato a testimoniare: Era presente quella sera ift.tt/98rTShc x.com Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per stupro allo stilista Tisci: Quella sera c’era anche luiMahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo in corso a New York che vede imputato per violenza sessuale lo stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Ti ... tpi.it Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New YorkIl cantante è stato chiamato chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci a New York dopo le accuse di Patrick Cooper. cinemaserietv.it