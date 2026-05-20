Stellantis tagliati 12mila posti di lavoro dopo 19 miliardi di aiuti | Nessun investimento sugli impianti Ma gli azionisti fanno festa

Stellantis ha annunciato il taglio di 12.000 posti di lavoro in tutto il mondo, nonostante abbia ricevuto 19 miliardi di aiuti pubblici. L’azienda non prevede investimenti significativi sugli impianti produttivi, mentre gli azionisti hanno registrato un aumento dei dividendi. La situazione dell’azienda viene definita “molto delicata” a livello globale e “a dir poco emergenziale” in Italia. Queste informazioni sono state fornite dal rappresentante della Fiom Cgil durante una conferenza stampa organizzata di recente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui