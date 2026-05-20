Stellantis tagliati 12mila posti di lavoro dopo 19 miliardi di aiuti | Nessun investimento sugli impianti Ma gli azionisti fanno festa
Stellantis ha annunciato il taglio di 12.000 posti di lavoro in tutto il mondo, nonostante abbia ricevuto 19 miliardi di aiuti pubblici. L’azienda non prevede investimenti significativi sugli impianti produttivi, mentre gli azionisti hanno registrato un aumento dei dividendi. La situazione dell’azienda viene definita “molto delicata” a livello globale e “a dir poco emergenziale” in Italia. Queste informazioni sono state fornite dal rappresentante della Fiom Cgil durante una conferenza stampa organizzata di recente.
La situazione di Stellantis global è "molto delicata", e in Italia è "a dir poco emergenziale". A delineare il quadro sulle condizioni del principale costruttore di veicoli nel nostro Paese è stato il segretario nazionale Fiom Cgil, Samuele Lodi, che durante la conferenza stampa organizzata dal. 🔗 Leggi su Today.it
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