Stellantis ha cancellato oltre 12mila posti di lavoro nonostante 19 miliardi di aiuti pubblici | Nessun investimento su macchinari e impianti

Stellantis ha annunciato la cancellazione di oltre 12.000 posti di lavoro, nonostante abbia ricevuto 19 miliardi di aiuti pubblici. La società non ha previsto investimenti in nuovi macchinari o impianti. La situazione globale del gruppo viene definita molto delicata, e quella in Italia viene descritta come emergenziale. A fare il punto sulla crisi del principale costruttore di veicoli nel nostro paese è stato il rappresentante sindacale di una grande organizzazione, che ha illustrato le condizioni attuali durante una conferenza stampa.

La situazione di Stellantis global è "molto delicata", e in Italia è "a dir poco emergenziale". A delineare il quadro sulle condizioni del principale costruttore di veicoli nel nostro Paese è stato il segretario nazionale Fiom Cgil, Samuele Lodi, che durante la conferenza stampa organizzata dal. 🔗 Leggi su Today.it

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