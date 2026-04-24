Eni | utile in calo ma scatta il piano da 2,8 miliardi per gli azionisti

Nel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un utile netto di circa 1,07 miliardi di euro, segnando un calo rispetto ai periodi precedenti. Nonostante questa diminuzione, sono stati annunciati piani di distribuzione per gli azionisti con un intervento di 2,8 miliardi di euro. La società continua a operare nel settore energetico, con attenzione alle strategie di investimento e remunerazione degli azionisti.

?? Cosa sapere Eni registra utile netto trimestrale di 1,071 miliardi di euro nel primo trimestre 2026. Il piano di riacquisto azioni proprie sale a 2,8 miliardi di euro per gli azionisti. L'utile netto rettificato di Eni si è attestato a 1,302 miliardi di euro nel primo trimestre 2026, segnando una contrazione dell'8% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo del 2025. Il bilancio trimestrale, approvato dal consiglio di amministrazione, evidenzia un calo del 9% per l'utile netto, che t .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eni: utile in calo, ma scatta il piano da 2,8 miliardi per gli azionisti Notizie correlate Banca Fucino: utile in calo, ma il credito vola a 2,7 miliardiLa gestione finanziaria di Banca Fucino ha registrato una contrazione dei profitti nel corso del 2025, chiudendo l’esercizio con un utile netto di... Per Unicredit 10,6 miliardi di utile nel 2025. “Agli azionisti 30 miliardi di dividendi nei prossimi tre anni”Unicredit archivia il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente, superando le aspettative... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eni chiude con utile in calo e crescita ricavi; aumenta buyback; Eni: l’utile proforma adjusted a 3,5 miliardi. Descalzi: Performance solida; Eni spinge sull'esplorazione: nuova scoperta gas in Indonesia. Utili in calo nelle stime per il trimestre; Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026. Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile netto a 1,071 miliardi (-9%) e l'utile operativo pr ... ansa.it Eni, utile netto 1° trimestre a 1,3 miliardi leggermente sopra attese(Teleborsa) - Eni ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,3 miliardi di euro, superando leggermente il consensus degli analisti che indicava un risuotato di 1,29 miliardi, nonostante il c ... finanza.repubblica.it Eni, bilancio ok e Descalzi gongola I numeri dei conti del Cane a Sei Zampe, ieri l'ok del Cda... - facebook.com facebook ++Eni, nel primo trimestre 2026 utile netto in calo del 9% su anno a 1,07 miliardi di euro, ricavi consolidati a 22 miliardi (+2%). L'ad Claudio Descalzi: rafforziamo il buyback a 2,8 miliardi di euro (+90%). Outlook 2026: confermata previsione dividendo 2026 a 1 x.com