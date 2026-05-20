Stellantis punta sulle e-car La svolta da Pomigliano

Stellantis ha annunciato il progetto e-car, un'auto compatta e accessibile, con produzione prevista nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano. La casa automobilistica intende sviluppare un modello elettrico che sarà realizzato a partire dal prossimo anno, con volumi di produzione rilevanti. La scelta di Pomigliano rappresenta un investimento importante per l’azienda, che punta a rafforzare la sua presenza nel settore delle vetture elettriche. La produzione della nuova auto sarà destinata a un mercato in crescita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Marco Principini Stellantis lancia il progetto e-car per un’ auto elettrica compatta e accessibile: saranno prodotte nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano, con volumi significativi. Nella fabbrica campana si continuerà a produrre fino al 2030 anche la Fiat Pandina ibrida. È un’anticipazione del piano strategico che l’amministratore delegato Antonio Filosa illustrerà domani ad Auburn Hills, in Michigan, durante l’ Investor Day nel quale svelerà anche il marchio della e-car. L’annuncio è anche un segnale di attenzione per l’Italia, dove le fabbriche aspettano nuove produzioni. Sempre domani, in concomitanza della presentazione del piano industriale, i sindacati che approvano, ma temono "tempi lunghi e incognite molteplici" incontreranno l’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis punta sulle e-car. La svolta da Pomigliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis, la nuova e-car nascerà a PomiglianoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed... Stellantis E-Car: a Pomigliano torna la piccola elettrica?Stellantis ha annunciato oggi da Amsterdam un nuovo progetto industriale destinato a cambiare la mobilità urbana europea: si chiama E-Car ed è... Stellantis punta sulle e-car. La svolta da PomiglianoStellantis lancia il progetto e-car per un’auto elettrica compatta e accessibile: saranno prodotte nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano, con volumi significativi. Nella fabbrica campana si contin ... quotidiano.net A #FinancialoungeTG parliamo delle #Borse caute, di #Stellantis che punta su Pomigliano, della sconfitta legale di #Musk contro #OpenAI x.com Pomigliano riparte dall’elettrico: Stellantis lancia la e-car compatta a basso costo prodotta in ItaliaStellantis punta sulle utilitarie elettriche accessibili: dal 2028 a Pomigliano nascerà la nuova e-car. Investimenti, produzione in Italia e rilancio del segmento urbano a zero emissioni. Filosa: nel ... corriere.it