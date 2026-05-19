Stellantis E-Car | a Pomigliano torna la piccola elettrica?

Stellantis ha annunciato oggi da Amsterdam un nuovo progetto industriale che riguarda la produzione di un modello di piccola vettura elettrica presso lo stabilimento di Pomigliano. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda punta a rafforzare la sua presenza nel segmento delle auto a zero emissioni. La produzione di questo nuovo veicolo è prevista per il prossimo anno e si inserisce nel piano di sviluppo che punta a incrementare la produzione di auto elettriche nei prossimi anni.

Stellantis ha annunciato oggi da Amsterdam un nuovo progetto industriale destinato a cambiare la mobilità urbana europea: si chiama E-Car ed è un’auto elettrica compatta ed economicamente accessibile, la cui produzione partirà nel 2028 a Pomigliano d’Arco, lo stabilimento campano che oggi sforna la Fiat Pandina e l’Alfa Romeo Tonale. Non un modello unico, ma una piattaforma destinata a più marchi del gruppo. La “E” sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. Pomigliano torna al centro: la casa della Panda fa l’elettrica. Il comunicato Stellantis è esplicito nel collegare l’E-Car alla tradizione di Pomigliano: «Con l’assegnazione... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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