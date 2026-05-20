Stellantis nuova jv con Dongfeng per produzione e vendite

Stellantis e Dongfeng Group hanno siglato un memorandum d’intesa non vincolante per rafforzare la loro collaborazione iniziata 34 anni fa. L’accordo prevede la creazione di una nuova joint venture dedicata alla produzione e alle vendite di veicoli. La partnership si concentrerà sull’ampliamento delle attività e sull’espansione sul mercato, senza yet specificare dettagli operativi o obiettivi finanziari. L’intesa rappresenta un passo avanti nel rapporto tra le due aziende, senza yet confermare eventuali impegni definitivi.

Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l’intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l’ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV) di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell’ambito del progetto, precisa una nota, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa, guidata da Stellantis e detenuta al 51 e 49. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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