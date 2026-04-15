Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di auto

Stellantis sta valutando un accordo con Dongfeng Motor per l’affitto delle fabbriche europee e la produzione di veicoli in collaborazione. La società ha anche avviato trattative con Xiaomi e Xpeng, ma si concentra anche su un potenziale rilancio di partnership con Dongfeng, storico partner di Peugeot e Citroën. Le negoziazioni riguardano sia aspetti legati agli impianti produttivi sia collaborazioni per la realizzazione di auto.

Non solo le chiacchiere con Xiaomi e Xpeng, ma anche la possibilità di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor, storico collaboratore di Peugeot e Citroën. Stellantis guarda sempre più alla Cina per tamponare i suoi problemi in Europa. E, secondo Bloomberg, sono in corso interlocuzioni con il costruttore asiatico per “una produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina”. Non si tratta dell’unica via che il gruppo franco-italiano sta provando a tracciare: negli scorsi mesi, sempre l’agenzia di stampa finanziaria, aveva raccontato del dialogo in corso con Xiaomi e Xpeng per spingerli a investire in marchi o stabilimenti europei, potendo così concentrarsi sugli Usa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di auto” Notizie correlate Stellantis valuta l’uscita dalla joint venture con Samsung SDI per la produzione delle batterieStellantis sta valutando la possibilità di disinvestire dalla sua partecipazione in StarPlus Energy, la joint venture con Samsung SDI per la... Stellantis richiama 700mila auto ibride per rischio incendio per difetto di produzione, i modelli interessatiStellantis sta richiamando 700mila auto ibride in tutto il mondo per rischio di incendio legato a un possibile difetto di produzione. Contenuti di approfondimento Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di autoRoma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Per ridurre le liste d'attesa in sanità, oltre a monitorare, potenziare l'offerta, indicare le buone pratiche e le linee guida, migliorare l'appropritezza pr ... ilfattoquotidiano.it Bloomberg, Stellantis valuta la riapertura della partnership con DongfengStellantis sta discutendo la possibilità di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor per una produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina. A riportare la notizia è l'agenzia Bloomberg ... ansa.it