La Fiom denuncia una situazione emergenziale negli stabilimenti Stellantis in Italia, sottolineando che il Paese risulta escluso dalle collaborazioni con le aziende cinesi. Secondo il rappresentante sindacale, sono necessari interventi urgenti, in particolare nello stabilimento di Cassino. La questione riguarda la tenuta industriale e le relazioni commerciali tra Stellantis e le aziende estere. Nessuna discussione su possibili chiusure o licenziamenti, ma l’indicazione di una crisi da affrontare senza ritardi.

“In Italia per quanto riguarda gli stabilimenti Stellantis abbiamo una situazione emergenziale. Servono interventi immediati, a partire da Cassino”. A rivendicarlo nel corso di una conferenza stampa a Roma è stato Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità, alla vigilia degli annunci ufficiali dell’ad Antonio Filosa, in programma giovedì a Auburn Hills, in Michigan (e in buona parte anticipati in questi giorni, compresa la decisione per l’Italia di lanciare il progetto E-car nella fabbrica di Pomigliano d’Arco, in sostituzione delle due city car già previste nel 2028 ). La Fiom-Cgil ha così presentato il suo contropiano industriale per il rilancio, nelle stesse ore in cui le cui le principali alleanze con i partner cinesi della casa costruttrice di auto virano verso la Spagna e la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la Fiom: “Italia in emergenza e tagliata fuori dalle alleanze coi cinesi. Non c’è bisogno di fabbriche-cacciavite”

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