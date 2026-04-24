Stellantis valuta la cessione di alcune fabbriche europee | c’è anche Cassino Così i cinesi potrebbero iniziare a produrre in Italia

Stellantis sta considerando la vendita di alcune sue fabbriche in Europa, tra cui quella di Cassino. Questa decisione potrebbe aprire la strada a investimenti da parte di aziende cinesi nel settore automobilistico italiano, portando alla produzione di veicoli nel nostro paese. Attualmente, i marchi cinesi sono già presenti nel mercato con attività di vendita, ma non hanno ancora avviato produzioni in Italia.

Appare sempre più vicino l’ingresso della Cina nell’automotive italiano. Non quello delle vendite, dove marchi come Byd sono già presenti e continuano a rosicchiare quote di mercato ai competitor europei, ma quello della produzione. Secondo Bloomberg, Stellantis ha intavolato trattative con potenziali partner o acquirenti. Il gruppo guidato da Antonio Filosa non ha commentato specifiche operazioni, ma ha fatto sapere che «intrattiene discussioni con una serie di operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, nell’ambito della sua normale attività». Secondo Bloomberg, sono quattro gli impianti che Stellantis potrebbe vendere oppure iniziare a co-gestire insieme ad altri costruttori: Rennes (Francia), Madrid (Spagna), Cassino (Italia) e una quarta location non meglio specificata.🔗 Leggi su Open.online

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