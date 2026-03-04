Adesso è ufficiale | John Elkann ha venduto La Stampa nessun cenno al mantenimento dei posti di lavoro

È stato confermato che il quotidiano torinese La Stampa è stato venduto al gruppo Sae di Alberto Leonardi. La transazione è stata ufficializzata di recente e non sono stati comunicati dettagli sul mantenimento dei posti di lavoro. La notizia riguarda direttamente la proprietà del giornale e la gestione futura dell’azienda. Nessun altro elemento legato alla vicenda è stato reso pubblico fino a questo momento.

Firmato l'accordo per la cessione al gruppo Sae di Leonardis, che vuole coinvolgere nuovi "investitori legati al territorio del Nord Ovest” Adesso è ufficiale: il quotidiano torinese La Stampa è stato venduto al gruppo Sae di Alberto Leonardi. Dopo settimane di annunci, smentite, preoccupazioni e proteste, il gruppo Gedi di John Elkann (ex editore) ha chiuso la trattativa e si è liberato dello storico giornale torinese a cui non era interessato l’armatore greco Theodore Kyriakou, che sta ancora trattando per acquisire La Repubblica e gli altri giornali e radio del gruppo, tranne La sentinella del Canavese. Sae, da alcuni anni, edita già diversi altri giornali, tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

